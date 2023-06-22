وأوضح البيان أن الجلسة التي سيعقدها المجلس مخصصة للتصويت على "الحكم محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام, مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي, مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ومشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية".
المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية السبت القادم للتصويت على مشاريع نصوص قانونية
أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:42 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم السبت القادم جلسة علنية تخصص للتصويت على مشاريع نصوص قانونية, حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس.
كلـمات مفتـاحيــة :