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المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية السبت القادم للتصويت على مشاريع نصوص قانونية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:42     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية السبت القادم للتصويت على مشاريع نصوص قانونية

الجزائر- يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم السبت القادم جلسة علنية تخصص للتصويت على مشاريع نصوص قانونية, حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن الجلسة التي سيعقدها المجلس مخصصة للتصويت على "الحكم محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام, مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي, مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ومشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية".

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المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية السبت القادم للتصويت على مشاريع نصوص قانونية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:42     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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