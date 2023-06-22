عطاف في زيارة عمل لألمانيا

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس, ببرلين في زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية, وذلك في ختام الجولة الأوروبية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما ذكر بيان للوزارة.

وفي مستهل هذه الزيارة, ترأس السيد عطاف رفقة نظيرته الألمانية, أنالينا بيربوك, جلسة عمل خصصت لاستعراض واقع و آفاق علاقات الشراكة الجزائرية-الألمانية, إلى جانب مستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار, ثمن الجانبان "الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات, وخاصة المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمحان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

كما جددا -يضيف ذات البيان- التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء, لاسيما مسار السلم والمصالحة في مالي, وكذا حول الأزمة في أوكرانيا على ضوء مبادرة الوساطة الجزائرية "بغية المساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي ومستدام يضع حدا للصراع القائم ويسمح بمعالجة آثاره ومخلفاته على مختلف المستويات".

ومن هذا المنطلق, أشادت السيد بيربوك ب"الدور الهام الذي تضطلع به الجزائر من أجل تحقيق الأمن الطاقوي في العالم وبالجهود التي تبذلها في فضائها الإقليمي لنشر الأمن والاستقرار في مالي وليبيا ومنطقة الساحل بصفة عامة".

كما جددت تهانيها للجزائر على اثر انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن, معربة عن استعداد ألمانيا تقاسم تجربتها المستقاة من عضويتها الأخيرة بمجلس الأمن خلال الفترة 2019-2020.

من جانبه, ذكر السيد عطاف ب"عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود جذورها لمعاهدة السلام الموقعة بين الجزائر وهامبورغ سنة 1751, مشيدا بآفاقها الواعدة, لاسيما في المجالات التقنية والطاقوية".

كما أعرب عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن, مرحبا بعرضها تقاسم تجربتها حول عمل المجلس على أن يتم تحديد صيغة وطريقة هذا التعاون لاحقا, حسب نفس المصدر.

وفي الختام, اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتكثيف التشاور في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة, الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا

و في إطار هذه الزيارة التقى السيد عطاف بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد, ويندرج هذا اللقاء ضمن تقاليد التفاعل والتواصل الراسخة مع أبناء الجالية الجزائرية في الخارج والتي دأبت مؤسسات الدولة الجزائرية على تكريسها, انطلاقا من التزامها بمرافقة هذه الجالية والاستماع إلى انشغالاتها على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الوطن.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نقل الوزير إلى أعضاء الجالية الوطنية تحيات رئيس الجمهورية, مؤكدا لهم حرصه على ترقية مكانة الجالية الجزائرية في الخارج والارتقاء بمستوى الاستجابة لانشغالات وتطلعات أفرادها.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد عطاف بالإجراءات العملية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح أفراد الجالية، داعيا إياهم للمساهمة في مسعى التجديد الجذري والواعد الذي تعرفه الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، ومؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تشهد استفاقة كبرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واختتم الوزير كلمته بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الانخراط التام في هذه الحركية وعلى المساهمة، كل من موقعه، في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والرقي والاستقرار لوطننا الجزائر.

وقد عرف اللقاء نقاشا أخويا ثريا تم خلاله تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل الكفيلة بتنظيم وتمتين جسور التواصل التي تربط المواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بالوطن الأم وتمكينهم من تقديم مساهماتهم الفعلية والفعالة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.