الجيش الوطني الشعبي : تخرج دفعات جديدة من المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال

الجزائر- أشرف اللواء سابع مبروك، مدير الإعلام والإتصال بالجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال بسيدي فرج (الجزائر العاصمة)، على حفل تخرج دفعات جديدة للسنة الدراسية 2022- 2023.

و بالمناسبة، قام اللواء سابع مبروك بتسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين الأوائل وكذا تسمية الدفعات المتخرجة باسم "المجاهد المتوفى محمد علاق".

و في كلمة له بالمناسبة، تطرق العقيد قائد المدرسة إلى أهم جوانب التكوين العسكري والجامعي الذي تلقاه الطلبة وفق "برامج نظرية وتطبيقية مدروسة تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمكونين في علوم الإعلام والاتصال".

و حث الطلبة في هذا الإطار على "التحلي بروح الانضباط والوفاء للوطن والدفاع عن القيم الوطنية".

بعدها، قدمت الدفعات المتخرجة استعراضات على وقع الموسيقى العسكرية.

وعلى هامش حفل التخرج، قام اللواء سابع والوفد المرافق له بزيارة الورشات العلمية، حيث استمع إلى مختلف العروض المقدمة من طرف المتربصين والطلبة، والتي تضمنت مشاريع بحوث ومذكرات و ورشات تطبيقية تناولت عدة مواضيع وأعمال سمعية بصرية ذات الصلة بعلوم الإعلام والاتصال.

و ذكر اللواء سابع في هذا الصدد بالأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل "تحسين مستوى التكوين"، دعا إلى "المزيد من المثابرة والإبداع في هذا المجال الهام".

و في الأخير، تم تكريم عائلة المجاهد المتوفى محمد علاق.