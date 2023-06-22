و تندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين", حيث سيطلع السيد بن شيخ والوفد المرافق له على "تنظيم وسير بعض المصالح العملياتية للشرطة المجرية المتواجدة بالعاصمة بودابست".
و من المنتظر أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة --حسب البيان-- على "مذكرة تفاهم بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها المجرية حول تبادل الخبرات في مجالات الأمن العمومي, شرطة الحدود, علم الأدلة الجنائية, مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية".
المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى المجر
أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 16:06 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يقوم المدير العام للأمن الوطني، السيد فريد بن شيخ، بزيارة عمل إلى المجر، يومي 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من نظيره المجري، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
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