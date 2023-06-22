المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى المجر

و تندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين", حيث سيطلع السيد بن شيخ والوفد المرافق له على "تنظيم وسير بعض المصالح العملياتية للشرطة المجرية المتواجدة بالعاصمة بودابست".

و من المنتظر أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة --حسب البيان-- على "مذكرة تفاهم بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها المجرية حول تبادل الخبرات في مجالات الأمن العمومي, شرطة الحدود, علم الأدلة الجنائية, مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية".