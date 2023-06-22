الذكرى ال61 لعيد الإستقلال : وزارة المجاهدين تطلق تطبيق "تاريخ الجزائر" عبر الهاتف النقال

الجزائر- كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الخميس, عن اطلاق تطبيق "تاريخ الجزائر" عبر الهاتف النقال يوم 5 يوليو القادم, وهذا تزامنا مع إحياء الذكرى ال61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضح السيد ربيقة في لقاء جمعه برئيس المجلس الاعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن قطاعه سيطلق بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب تطبيق "تاريخ الجزائر" عبر الهاتف النقال "بما يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية وسعيا الى مد جسور التواصل بين الاجيال".

وقال الوزير في هذا السياق: "نريد من خلال هذا التطبيق الذي تم انجازه في إطار ستينية الاحتفال باستقلال الجزائر, تبليغ رسالة الجهاد الى كل الشباب الجزائري من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم", مبرزا أن الجميع بإمكانه "الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 الى 1962 من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط".

وكانت وزارة المجاهدين قد اطلقت العام الماضي المنصة الرقمية "جزائر المجد" احتفالا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.