اللجنة الكشفية العربية تكرم رئيس الجمهورية بدرع الكشافة

وجاء التكريم بمناسبة المؤتمر 13 للكشافة الإسلامية الجزائرية, المنعقد تحت الرعاية السامية للرئيس تبون, حيث تسلم الدرع التكريمي نيابة عنه كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, وزيرة الثقافة, صورية مولوجي, وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, و وزيرة الرقمنة والإحصائيات, مريم بن مولود.

وفي كلمة له, أثنى رئيس اللجنة الكشفية العربية, عبد الله الطريجي, على جهود رئيس الجمهورية في مختلف المجالات على الساحتين الإقليمية والدولية, مؤكدا أنه "كشخصية عربية يعمل بكل إخلاص لزرع الاستقرار ومحاولة تقريب وجهات النظر على غرار جهوده في العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية, والمساهمة في عودة سوريا لجامعة الدول العربية".

كما ثمن القائد الكشفي العربي اعتبار "رئيس الجمهورية للكشافة شريكا, وهو ما يعطي لها نفسا أكبر للنشاط", يضيف السيد الطريجي.