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اللجنة الكشفية العربية تكرم رئيس الجمهورية بدرع الكشافة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 14:50     الفئـة : الجـزائـر
اللجنة الكشفية العربية تكرم رئيس الجمهورية بدرع الكشافة

الجزائر- كرمت اللجنة الكشفية العربية, اليوم الخميس بالجزائر بالعاصمة, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدرع الكشافة نظير الدعم الذي يقدمه لهذه الحركة.

وجاء التكريم بمناسبة المؤتمر 13 للكشافة الإسلامية الجزائرية, المنعقد تحت الرعاية السامية للرئيس تبون, حيث تسلم الدرع التكريمي نيابة عنه كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, وزيرة الثقافة, صورية مولوجي, وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, و وزيرة الرقمنة والإحصائيات, مريم بن مولود.

وفي كلمة له, أثنى رئيس اللجنة الكشفية العربية, عبد الله الطريجي, على جهود رئيس الجمهورية في مختلف المجالات على الساحتين الإقليمية والدولية, مؤكدا أنه "كشخصية عربية يعمل بكل إخلاص لزرع الاستقرار ومحاولة تقريب وجهات النظر على غرار جهوده في العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية, والمساهمة في عودة سوريا لجامعة الدول العربية".

كما ثمن القائد الكشفي العربي اعتبار "رئيس الجمهورية للكشافة شريكا, وهو ما يعطي لها نفسا أكبر للنشاط", يضيف السيد الطريجي.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 15:59
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اللجنة الكشفية العربية تكرم رئيس الجمهورية بدرع الكشافة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 14:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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