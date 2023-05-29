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لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 19:34     الفئـة : الجـزائـر
لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية

 الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, احمد عطاف, اليوم الاثنين بالجزائر, انه لا يمكن للقارة الافريقية أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار, الا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

وقال الوزير في كلمة له خلال الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا الذي يصادف مرور 60 سنة على تأسيس منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) : "نحن نحتفي اليوم بإنجازاتنا المشتركة في مجالات نشر السلم والأمن وتعزيز الاندماج الاقتصادي في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية التي تشكل موضوع الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.

وهنا يجدر بنا ألا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية, في الصحراء الغربية تحديدا, ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير", بعدها -يضيف- "يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها" .

ولفت الوزير الى ان "الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق, شأنه في ذلك شأن الشعوب الافريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها, يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهله, وهو شعب يطالب بالإنصاف ولا يحق لنا رفض انصافه وهو شعب يطالب بمده بيد تسعفه في رفع الظلم والغبن والهيمنة عنه ولا يحق لنا التخلف" عن ذلك.

من جهة اخرى, ذكر السيد عطاف في كلمته بالأوضاع في السودان, داعيا الى ضرورة عدم اغفال معاناة السودانيين جراء الأزمة "المستعرة" في هذا البلد منذ أكثر من شهر, وهو ما "تسبب في زهق المئات من أرواح الأبرياء, ونزوح مئات الآلاف من المدنيين العزل, فضلا عن بوادر كارثة إنسانية محدقة وما يلوح في الأفق المظلم من خطر تقسيم آخر للسودان".

وفي ظل هذا المشهد القاتم, يقول السيد عطاف, "تدعو الجزائر لمضاعفة الجهود وتنسيق المساعي بين جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين من أجل إخراج السودان الشقيق من دوامة العنف والانقسام والاقتتال التي ألمت به وابتلته شر البلية".

يذكر أنه منذ التوقيع في 25 مايو 1963 على الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الاثيوبية, أديس أبابا, والتي تحولت إلى الاتحاد الافريقي عام 2002, أصبح الاحتفال ب"يوم إفريقيا العالمي" تقليدا سنويا في القارة وحول العالم, وفرصة لإبراز مختلف الإنجازات لدولها.

واحتفلت الدول ال55 الأعضاء حاليا في الاتحاد الافريقي ب"يوم افريقيا" هذه السنة تحت شعار "إفريقيا, مستقبلنا", وذلك اعترافا بالرؤية والخطوة المتخذة نحو "افريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة, يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية على الساحة العالمية".

آخر تعديل على الإثنين, 29 ماي 2023 19:41
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لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 19:34     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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