الجزائر- وافق مجلس الوزراء, في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون, على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد, سنويا, ابتداء من الفاتح مايو, وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين, حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء .

وأفاد البيان بأنه و"في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين, وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها السيد الرئيس للمتقاعدين, وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد, سنويا, ابتداء من الفاتح ماي".

ويتم ذلك على النحو الآتي: "5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري" و "4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري, ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري" و "3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري", وفقا للمصدر ذاته.