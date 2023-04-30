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مجلس الوزراء: تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة (3) أيام مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 19:33     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الوزراء: تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة (3) أيام مدفوعة الأجر

الجزائر - وافق مجلس الوزراء، المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة (3) أيام مدفوعة الأجر.

كما أمر رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، بمراجعة معاشات التقاعد سنويا في الفاتح من كل ماي.

وتقرر خلال نفس الاجتماع استحداث قانون لتسوية البنايات المنجزة بطريقة غير شرعية مع التأكيد على ضرورة التمييز بين البنايات غير الشرعية والبنايات الفوضوية.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية بسن قانون لمحاربة التزوير في منح شهادة الإقامة.

وتقرر أيضا استحداث ديوان لشراء المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الواسع والقابلة للتخزين من الفلاحين.

كما أمر رئيس الجمهورية بشراء 6 طائرات متوسطة الحجم لمواجهة حرائق الغابات مع فتح مناقصة للمؤسسات الناشئة لمراقبة الغطاء الغابي عبر تطوير وعصرنة الطائرات بدون طيار "درون".

آخر تعديل على الأحد, 30 أفريل 2023 20:01
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مجلس الوزراء: تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة (3) أيام مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 19:33     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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