الإذاعة الجزائرية تنظم تظاهرة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الجزائر - تنظم الإذاعة الجزائرية معرضا لمختلف الأعمال الفكرية والأدبية والفنية الخاصة بمنتسبيها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المؤسسة.

وأوضح نفس المصدر أن التظاهرة "ستكلل بالاحتفال بالمبدعات والمبدعين من المؤسسة وتكريمهم في احتفالية خاصة تقام تحت إشراف وزير الاتصال، محمد بوسليماني".

وتتضمن التظاهرة --يضيف البيان-- "عدة نشاطات، على غرار تنظيم معرض خاص بمختلف الأعمال الفكرية والأدبية والفنية لمنتسبي الإذاعة في كل مواقع العمل باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، أو أي لغة أخرى، يشارك فيها عدد معتبر من الصحافيين والمذيعين والمنتجين الإذاعيين من مختلف الإذاعات الجهوية والقنوات الوطنية الذين سبق لهم تأليف ونشر أعمال في الفكر والأدب والترجمة، بالإضافة إلى الفنون التشكيلية".

كما يتخلل نشاط هذا المعرض "ندوة فكرية وأدبية حول مساحة الإبداع الأدبي والفني لدى الصحفي والإعلامي بوجه عام، في ظل كثافة وضغوط الالتزامات المهنية العادية"، وفقا لذات المصدر.