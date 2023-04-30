سفير الجزائر بروما يتباحث مع وزير الدفاع الإيطالي

روما - تباحث سفير الجزائر بروما، عبد الكريم طواهرية، مع وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو، حول فرص وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى فرص وسبل تعزيز التعاون لاسيما في قطاع الصناعة العسكرية، من خلال مشاريع شراكة مع الشركات الإيطالية الكبرى، على غرار شركة "ليوناردو" فيما يتعلق بصناعة الطائرات المروحية.

وفي هذا الصدد، أبدى الوزير الإيطالي استعداد دائرته الوزارية لتعميم هذا النوع من الشراكة إلى القطاع المدني.

من جهة أخرى، تطرق الجانبان إلى الوضع في بليبيا ومنطقة الساحل وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أشارا إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا بهذا الخصوص.

في الأخير، أعرب وزير الدفاع كروزيتو عن رغبته في القيام بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة، لمزيد من التبادل بشأن مشاريع التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية.

يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وايطاليا، والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.