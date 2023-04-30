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السيد بوغالي يجري محادثات مع رئيس المجلس الوطني الزيمبابوي

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 15:36     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يجري محادثات مع رئيس المجلس الوطني الزيمبابوي

الجزائر - أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، محادثات مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي، السيد جاكوب موديندا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه خلال هذه المحادثات، أبرز السيد بوغالي "مدى أهمية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين على شتى المستويات، وأكد بارتياح ما يتقاسمانه من مبادئ مشتركة، مثنيا على ما حققه التعاون على الصعيد البرلماني الذي تعزز بإنشاء مجموعة للصداقة مؤخرا".

إلى جانب ذلك، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني "ضرورة ترقية التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي، حيث ذكر بما تبذله الجزائر من سعي واستعداد بقيادة السيد رئيس الجمهورية لمرافقة زيمبابوي وتقاسم خبراتها في عديد المجالات بما يعود إيجابيا على البلدين".

وعلى صعيد التعاون الدولي يضيف نفس المصدر، فقد أعرب عن "ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين حول عديد القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وكذا "ترقية عوامل السلم وحل الأزمات بالحوار ونبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلدان".

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من جانبه أشاد رئيس المجلس الوطني الزيمبابوي ب "الدينامكية التي تطبع العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى "تعزيزها ابتداء من تنسيق المواقف بين برلماني البلدين في شتى المحافل دفاعا عن القضايا التي تحظى باهتمام البلدين على غرار القضية الفلسطينية ومساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

كما أوضح السيد موديندا --مثلما جاء في البيان-- أن زيارته تهدف أيضا إلى "الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية لاسيما في مجالات الزراعة، النقل والسياحة، إلى جانب الاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان التنقيب عن الغاز واستخراج المعادن".

وفي الختام، أعرب رئيس المجلس الوطني الزيمبابوي عن "امتنانه لدعم الجزائر لنيل بلاده شرف رئاسة البرلمان الإفريقي"، موجها للسيد بوغالي "دعوة رسمية لزيارة زمبابوي في المستقبل".

وأشار البيان إلى أن المحادثات جرت بحضور نائبي رئيس المجلس، منذر بودن ووحيد آل سيد الشيخ، و رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، سليم مراح، وكذا رئيسي المجموعتين البرلمانيتين لجبهة المستقبل وللبناء الوطني، السيدين فاتح بوطبيق والسعيد نفيسي.

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السيد بوغالي يجري محادثات مع رئيس المجلس الوطني الزيمبابوي
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 15:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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