وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات، على مستوى العالم. أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات، في هذا المجال..الجزائر فخورة بك".
رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان
أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 20:03 الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, عالم الرياضيات الجزائري, يوسف سعد, على نيله جائزة جون فون نيومان للرياضيات لسنة 2023.
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