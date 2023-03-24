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رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 20:03     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان

الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, عالم الرياضيات الجزائري, يوسف سعد, على نيله جائزة جون فون نيومان للرياضيات لسنة 2023.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات، على مستوى العالم. أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات، في هذا المجال..الجزائر فخورة بك".

آخر تعديل على السبت, 25 مارس 2023 09:21
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رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 20:03     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك

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