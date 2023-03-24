رئيس الجمهورية يهنئ العالم الجزائري يوسف سعد على نيله جائزة جون فون نيومان

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات، على مستوى العالم. أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات، في هذا المجال..الجزائر فخورة بك".