رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول عدد من المسائل

الجزائر - تحادث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الفرنسية, السيد ايمانويل ماكرون, حول عدد من المسائل تهم الجانبين, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تحادث, مساء اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس الجمهورية الفرنسية, السيد ايمانويل ماكرون, في اتصال هاتفي, جرى بينهما, حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب واخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية - فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ 06-02-2023 ", مضيفا أن "الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشان هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية".

وقد اتفق الرئيسان -يضيف نفس المصدر - على "تعزيز وسائل الاتصال بين ادارتي الدولتين, حتى لا تكرر مثل هذه الحالات", وبالمناسبة ذاتها "أبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا الى باريس".

كما أبرز البيان أن "الرئيسين تطرقا أيضا الى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد (اعلان الجزائر) الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون الى الجزائر شهر أوت الماضي".

وأضاف نفس البيان أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين "سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية الى فرنسا, وقضايا اقليمية ودولية تهم الجانبين".