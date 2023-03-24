رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع أمير دولة قطر السابق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الجزائر - تبادل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، التهاني مع أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق في مكالمة هاتفية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.