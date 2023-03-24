وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، تبادلا فيها التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنيين مزيدا من الرخاء والرقي والازدهار للشعبين الشقيقين".
رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع أمير دولة قطر السابق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 16:23 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - تبادل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، التهاني مع أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق في مكالمة هاتفية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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