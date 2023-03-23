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الوزير الأول يتطرق مع رئيسة الحكومة التونسية الى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها

  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 23:07     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يتطرق مع رئيسة الحكومة التونسية الى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها

الجزائر- تحادث الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان,اليوم الخميس مع رئيس الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة السيدة نجلاء بودن , حيث تطرق معها الى "واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات" , حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .

وجاء في البيان أنه " في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مع السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات ".

كما كانت المحادثات --يضيف نفس المصدر --" فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه " حيث "أطلعت السيدة رئيسة الحكومة السيد الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس".

كما أبرز نفس البيان أنه و"انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس  وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية، أعرب السيد الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي" واكد البيان ذاته, أنه بمناسبة هذه المحادثات " حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين".

آخر تعديل على الجمعة, 24 مارس 2023 13:37
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الوزير الأول يتطرق مع رئيسة الحكومة التونسية الى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها
  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 23:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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