السيد بلاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

و اوضح البيان ان اللقاء شكل فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات, وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, "لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية".
كما تناول الطرفان -حسب المصدر ذاته- الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, "لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, بنية حسنة و دون شروط مسبقة وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
"المباحثات بين الطرفين انصبت أيضا حول الجهود و المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار و أمن المنطقة", يضيف البيان.