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السيد بلاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 17:40     الفئـة : الجـزائـر
السيد بلاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

الجزائر - استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, اليوم الخميس, سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, إليزابيث مور أوبين, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان ان اللقاء شكل فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات, وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, "لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية".

كما تناول الطرفان -حسب المصدر ذاته- الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, "لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, بنية حسنة و دون شروط مسبقة وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

"المباحثات بين الطرفين انصبت أيضا حول الجهود و المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار و أمن المنطقة", يضيف البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 24 مارس 2023 13:40
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السيد بلاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 17:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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