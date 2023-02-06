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وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:59     الفئـة : الجـزائـر
وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

الجزائر - قام اليوم الاثنين وزير الداخلية الفلسطيني بزيارة إلى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف بالجزائر العاصمة, حيث اطلع عن كثب على المحاور الرئيسية للمنظومة التكوينية المعتمدة من طرف الأمن الوطني, حسبما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال هذه الزيارة التي كان مرفوقا فيها بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد وبحضور المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ ، استمع ضيف الجزائر لشروحات وافية حول المحاور الرئيسية للمنظومة التكوينية المعتمدة من قبل الأمن الوطني.

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وأضاف البيان أنه "بهدف تعزيز قدرات الشرطة الفلسطينية يزاول 42 شرطيا فلسطينيا تكوينا في مجال الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية على مستوى المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" والمدرسة التطبيقية بالصومعة (البليدة), مع اجراء تربصات ميدانية على مستوى المصالح العملياتية للأمن الوطني".

وفي ختام الزيارة, طاف ضيف الجزائر والوفد المرافق له بأجنحة المتحف المركزي للشرطة, حيث اطلع على المحطات التاريخية التي مرت بها الشرطة الجزائرية, كما وقع على السجل الذهبي للأمن الوطني.

آخر تعديل على الإثنين, 06 فيفري 2023 20:21
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وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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