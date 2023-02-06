وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف -

عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر ورسائل التعزية والمواساة تتوالى على البلدين -

باتنة: وزير الفلاحة يشرف على دخول مشروع ربط 26 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية حيز الخدمة -

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر -

طاقة: ارتفاع بحوالي 14 بالمائة للإنتاج سنة 2021 -

الفوج الأول من عناصر الحماية المدنية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة -

وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الفلسطيني -

المغرب : الخيانة متجذرة في نظام المخزن الذي يقوم على الرشاوى و خدمة مصالح الأجانب -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي نظيره التركي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده -

كورونا: تسجيل إصابة جديدة واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة بالجزائر -

تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب -

حيدوسة بباتنة : تجمد شلالات عين عبد الرحمان تصنع الفرجة -

أهمية توفير التدفئة والإطعام بالمؤسسات التربوية خاصة في المناطق النائية -

المجلس الإسلامي الأعلى يناقش برنامج أنشطته للموسم الجاري -

طاقة ومناجم: عرقاب يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية -

ملتقى حول الأمن الصحي: تأكيد على أهمية تقييم المخاطر وتفعيل اليقظة -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي نظيره السوري إثر الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده -

أمنيستي تراسل الحكومة المغربية للإفراج عن الوزير السابق محمد زيان -

تايكواندو: الجزائرية فاطمة رحماني (-49 كلغ) تحرز الميدالية البرونزية -