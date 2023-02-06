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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:36     الفئـة : الجـزائـر
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 

الجزائر - استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كوريا بالجزائر، السيد كيم شانغمو، على رأس وفد رفيع المستوى، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أنه بالمناسبة، "أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور اللواء مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد المرافق له، وقد تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية".

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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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