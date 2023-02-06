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وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الفلسطيني

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:07     الفئـة : الجـزائـر
وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الفلسطيني

الجزائر - تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مع وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد محمود هب الريح.

وفي تصريح إعلامي عقب اللقاء، أثنى الوزير الفلسطيني الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، على متانة العلاقات التي تربط الجزائر بفلسطين باعتبارها "البلد الثاني لكل فلسطيني" سيما في ظل المنعطف الصعب الذي تعرفه القضية الفلسطينية حاليا.

وبالمناسبة، أشار الوزير الى نقل رسالة شفوية من الرئيس الفلسطيني، السيد محمود عباس، إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جدد فيها "قناعته المطلقة بمبادرة الرئيس تبون من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف الوزير الفلسطيني أن "الرئيس أبو مازن مهتم فعلا بهذا الموضوع، سيما في إطار المنعطف التاريخي الذي تعيشه القضية الفلسطينية"، مبرزا أن أول قرار تم اتخاذه في ظل المستجدات الحالية هو "التأكيد على أهمية انطلاق الحوار الوطني بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية".

 

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وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الفلسطيني
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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