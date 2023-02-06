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المجلس الشعبي الوطني: تنظيم يوم برلماني حول الأمن الغذائي المستدام غدا الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:54     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - سيتم, غد الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, تنظيم يوم برلماني تحت عنوان "من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام", حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح البيان أن هذا اليوم البرلماني الذي تنظمه المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بمقر المجلس, سيشرف على افتتاحه رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي.

وسيعرف اليوم البرلماني مداخلات لعدد من المختصين, تتمحور عناوينها حول "واقع الأمن الغذائي في الجزائر العوامل المؤثرة والفرص المتاحة", "دور المخطط الوطني لتطوير نظم الإنتاج الفلاحي, الإنسان, رأس مال, العقار الفلاحي ودعم الفلاحة العائلية", "دور الفلاحة الصحراوية في تحقيق الأمن الغذائي" و"استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي".

وبعد إجراء مناقشة عامة حول هذه الموضوعات, تختتم الأشغال بتلاوة مجموعة من التوصيات وتكريم بعض المشاركين, حسب المصدر نفسه.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: تنظيم يوم برلماني حول الأمن الغذائي المستدام غدا الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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