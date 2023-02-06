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رئيس الجمهورية يستقبل زويليفليل مانديلا

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:46     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل زويليفليل مانديلا

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, السيد زويليفليل مانديلا, حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وفي تصريح أدلى به عقب الاستقبال, أعرب السيد زويليفليل مانديلا عن "امتنانه" للقاء رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مؤكدا بالقول: "نحن ننظر إلى الجزائر كموطن للثوار ووطن للشهداء و لقد عبرنا اليوم, خلال هذا اللقاء, عن وفائنا الدائم لروح الشهداء, كما تحدثنا كأفراد عائلة واحدة".

وبعد أن أشار إلى أنه تم, خلال ذات اللقاء, التطرق إلى "السبل الكفيلة ببناء شراكة وطيدة بين البلدين", سجل حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل, نيلسون مانديلا, تأثره برؤية الشباب الذين يعدون "القلب النابض لهذا الأمة والمحرك الفعلي للاقتصاد, شباب يتطور بسرعة ويخدم بلده من أجل ترقيته وإرساء قواعد الديمقراطية فيه'', مثلما أضاف.

كما أردف يقول: "نغادر الجزائر وقلبنا تملؤه السعادة, حيث أتيحت لنا زيارة بيتنا الثاني", مبرزا تطلعه إلى "استغلال كل الفرص التي تسمح بالتقريب بين البلدين", ليخص بالذكر استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهانسبورغ.

وأكد, بهذا الخصوص, قناعته بأن "مواطني جنوب إفريقيا سيرغبون في زيارة الجزائر واستكشاف المناظر الطبيعية التي تزخر بها".

يذكر أن اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية, بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد عبد العزيز خلف.

آخر تعديل على الإثنين, 06 فيفري 2023 19:01
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رئيس الجمهورية يستقبل زويليفليل مانديلا
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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