أعضاء من شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ يشاركون في ورشة حول الاقتصاد الدائري ابتداء من اليوم بعنابة

الجزائر - يشارك أعضاء من شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ, في ورشة عمل ينظمها مركز البحث في البيئة بعنابة, ابتداء من اليوم وإلى غاية ال 8 فبراير الجاري, حسب ما أورده اليوم الإثنين, بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و تتناول أشغال هذه الورشة التي تحمل عنوان "الاقتصاد الدائري واستراتيجية النفايات المبتكرة في الجزائر", موضوع إدارة النفايات المنزلية, من خلال عرض مختلف الحلول والنصائح التي من شأنها المساهمة في صياغة "استراتيجية للاقتصاد التدويري بالجزائر".

وحسب نفس المصدر, ستشهد هذه الورشة خلال ثلاثة أيام مداخلات لعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين من ذوي الاختصاص في مجال البيئة وذلك مما يسمح بالاطلاع على مختلف التجارب والخبرات في هذا الخصوص.

يذكر أن الوفد الذي يمثل الشبكة في هذه الأشغال يضم كلا من السادة طرباق عمر, بوسحابة عبد الرزاق, لونيس مصطفى, عبد الصادق سليم, محساس عمر والسيدة خليفي سمية.