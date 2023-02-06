Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أعضاء من شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ يشاركون في ورشة حول الاقتصاد الدائري ابتداء من اليوم بعنابة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:34     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - يشارك أعضاء من شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ, في ورشة عمل ينظمها مركز البحث في البيئة بعنابة, ابتداء من اليوم وإلى غاية ال 8 فبراير الجاري, حسب ما أورده اليوم الإثنين, بيان للمجلس الشعبي الوطني.     

و تتناول أشغال هذه الورشة التي تحمل عنوان "الاقتصاد الدائري واستراتيجية النفايات المبتكرة في الجزائر", موضوع إدارة النفايات المنزلية, من خلال عرض مختلف الحلول والنصائح التي من شأنها المساهمة في صياغة "استراتيجية للاقتصاد التدويري بالجزائر".

وحسب نفس المصدر, ستشهد هذه الورشة خلال ثلاثة أيام مداخلات لعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين من ذوي الاختصاص في مجال البيئة وذلك مما يسمح بالاطلاع على مختلف التجارب والخبرات في هذا الخصوص.

يذكر أن الوفد الذي يمثل الشبكة في هذه الأشغال يضم كلا من السادة طرباق عمر, بوسحابة عبد الرزاق, لونيس مصطفى, عبد الصادق سليم, محساس عمر والسيدة خليفي سمية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أعضاء من شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ يشاركون في ورشة حول الاقتصاد الدائري ابتداء من اليوم بعنابة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:34     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.02.06

وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

23.02.06

عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر ورسائل التعزية والمواساة تتوالى على البلدين

23.02.06

شباب بلوزداد: تعيين مهدي رابحي رئيسا جديدا لمجلس إدارة النادي

23.02.06

باتنة: وزير الفلاحة يشرف على دخول مشروع ربط 26 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية حيز الخدمة

23.02.06

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 

23.02.06

المجلس الشعبي الوطني: القانون النقدي والمصرفي سيؤسس لنشاطات جديدة للشركات الناشئة

الأكثــر قـراءة

23.02.01

شان 2022/ الدور النهائي: انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة (الجزائر-السنغال) على منصة…

23.01.30

شان/نصف نهائي : برنامج المباريات

23.02.04

نهائي شان 2022/الجزائر-السنغال

23.02.02

إطلاق أرضية رقمية خاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين

23.02.03

وزير الفلاحة يشيد بجهود الفلاحين في تغطية الاحتياجات الوطنية من الخضر والفواكه

23.01.30

جعفر بيك، الضحك كوسيلة للتربية على المواطنة