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عين تموشنت: حزب تجمع أمل الجزائر يرافع لتقوية اللحمة الوطنية

  أدرج يـوم : السبت, 10 ديسمبر 2022 19:36     الفئـة : الجـزائـر

عين تموشنت- رافعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي اليوم السبت بعين تموشنت من أجل تقوية اللحمة الوطنية ورفع التحديات.

وأبرزت السيدة زرواطي خلال تنشيطها لتجمع شعبي بدار الثقافة "عيسى مسعودي" أنه "عندما نرى الجزائر ترفع التحدي عاليا حيث فرضت نفسها خارجيا من خلال ما حققته خلال القمة العربية الأخيرة وأيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يجب أن نكون داخليا في مستوى هذا التحدي وهذه المسؤولية من خلال تقوية اللحمة الوطنية لتكون الجزائر أمة قوية رائدة ومتطورة".

وأكدت ذات المتحدثة على ضرورة أن "نكون في مستوى التحديات والمسؤولية فحزب تجمع أمل الجزائر يؤمن أننا بحاجة أن نبني الجزائري المتصالح مع نفسه ومع مجتمعه ،المتفتح على العالم ، و يفرض وجوده و ثقافته و كفاءته".

كما ذكرت بالمناسبة بالمظاهرات التاريخية التي شهدتها عين تموشنت في التاسع ديسمبر 1960 "كمحطة تاريخية مهمة في مسار ثورتنا المجيدة التي يجب أن نستلهم منها العبر ونشكل منها أرضية صلبة في إرساء اللحمة الوطنية" .

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عين تموشنت: حزب تجمع أمل الجزائر يرافع لتقوية اللحمة الوطنية
  أدرج يـوم : السبت, 10 ديسمبر 2022 19:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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