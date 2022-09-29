الجزائر/تايلاندا : التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الخميس, نائب وزير الشؤون الخارجية لمملكة تايلاندا, فيجافات اسارا باكدي, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية أن الوزير لعمامرة نوه بالمناسبة "بأهمية هذا الاتفاق الذي يعزز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين وسيسمح بتكثيف التشاور والتنسيق بينهما على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف", مؤكدا على "ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع نطاق التعاون بين الجزائر وتايلاندا إلى مجالات أخرى على غرار الفلاحة والطاقة والسياحة".

من جانبه, ثمن نائب وزير خارجية تايلاندا المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين, معربا عن "ارتياحه للنتائج الجد ايجابية لزيارته للجزائر التي ستفتح آفاقا واعدة للعلاقات بين البلدين".