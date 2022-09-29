"بعد موافقة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, اليوم الخميس 3 ربيع الأول عام 1444 هجرية, الموافق ل29 سبتمبر 2022, حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات شملت:
*ترقية اثنان وعشرون (22) إطارا بصفتهم أمناء عامين بالولايات:
1 - بوسماعت دياب, بولاية أدرار.
2 - صابر محمد, بولاية الشلف.
3 - بوطهراوي عمر, بولاية أم البواقي.
4 - يحياوي سعيد, بولاية بجاية.
5 - مولاي علي, بولاية بسكرة.
6 - يزة رابح مراد, بولاية البويرة.
7 - دحماني خالد, بولاية تمنراست.
8 - معطلي بوحجر, بولاية تبسة.
9 - زمالي فوزية, بولاية تلمسان.
10 - بركان كمال, بولاية جيجل.
11 - طاهر قوادري بوعبد الله, بولاية سكيكدة.
12 - مشيش عمرو, بولاية عنابة.
13 - معمري محرز, بولاية قسنطينة.
14 - ختال الحاج, بولاية المسيلة.
15 - عطال عمراني, بولاية إليزي.
16 - بن الزاير بودربالة, بولاية سوق أهراس.
17 - مصنوعة كريمة, بولاية تيبازة.
18 - سلمي عبد القادر, بولاية ميلة.
19 - قهار علي, بولاية عين تموشنت.
20 - وادي إبراهيم, بولاية تيميمون.
21 - سعيداني نور الدين, بولاية بني عباس.
22 - حدادة مراد, بولاية إن قزام.
* تحويل سبعة (07) أمناء عامين نحو ولايات أخرى:
1 - دحو مصطفى, من ولاية البويرة إلى ولاية قالمة.
2 - حريزي سليم, من ولاية عنابة إلى ولاية الجزائر.
3 - تلي خيرة, من ولاية قالمة إلى ولاية البيض.
4 - بطيوي عبد الكريم, من ولاية المسيلة إلى ولاية بومرداس.
5 - بن جيمة عبد القادر, من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية سطيف.
6 - بن فليس محفوظ, من ولاية الطارف إلى ولاية برج بوعريريج.
7 - مجوبي سامي, من ولاية عين تموشنت إلى ولاية الطارف.
* كما تم إنهاء مهام كل من السيدتين مزيان نسيبة, الأمينة العامة لولاية
الشلف, و بوخدمي سليمة, الأمينة العامة لولاية البيض, لتكليفهما بوظيفة أخرى.
* من جهة أخرى, تم إنهاء مهام عشرة (10) أمناء عامين بالولايات ويتعلق الأمر
بالسادة:
1 - نواصر إبراهيم, بولاية بسكرة.
2 - بوزيان العربي, بولاية تبسة.
3 - منية جمال, بولاية تلمسان.
4 - حموش جمال الدين, بولاية الجزائر.
5 - بن قويدر عبد الكريم, بولاية جيجل.
6 - مكي قدور, بولاية سطيف.
7 - كانم مولود, بولاية سكيكدة.
8 - دلال محمد, بولاية تيبازة.
9 - شلف محمد, بولاية بني عباس.
10 - نقيب ربيع, بولاية إن قزام".