المجلس الشعبي الوطني: الاطلاق الرسمي لشبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة

الجزائر - أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن الاطلاق الرسمي ل"شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ و البيئة, التي تم إنشاؤها في ابريل الماضي بهدف تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة آثار التغيرات المناخية على الصعيدين الوطني والدولي.

و تمت مراسم الاطلاق الرسمي للشبكة بحضور وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, سامية موالفي, و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي.

و في كلمة له بالمناسبة, دعا السيد بوغالي النواب الأعضاء في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ إلى تكثيف الجهود من أجل "لعب دورهم التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ سواء من خلال اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات ميدانية وتشكيل لجان تحقيق".

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كما دعاهم إلى اقتراح التركيز على المسائل البيئية في المقررات الدراسية الرسمية في جميع الأطوار أو إدراجها كمادة مستقلة بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتلقين الثقافة البيئية للأطفال والمتمدرسين منذ الصغر, وصولا إلى الجامعة.

و أكد على ضرورة القيام بعمل تحسيسي جواري على المستوى المحلي بالتعاون والتنسيق مع لجان المناخ على مستوى المجالس الشعبية الولائية التي تم إنشاؤها مؤخرا والمجتمع المدني و كذا العمل على تحيين وتنفيذ الغرامات المالية والعقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و كذا تشديد الرقابة على الصناعيين الملوثين للبيئة,تعد كذلك من المهام الرئيسية لهذه الشبكة.

و أضاف أنه سيقع على عاتق الشبكة أيضا مهمة دراسة إمكانية تطبيق فكرة"البرلمان الأخضر" من خلال تبني سياسة عمل صديقة للبيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني, كالتقليل من استخدام الورق وإعادة تدويره و التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والاستعانة في ذلك بالطاقة الشمسية, وكذا إدارة استعمال الماء مثل استغلال مياه الأمطار في دورات المياه أو تخزينها من أجل استخدامها في مجال التنظيف.

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واعتبرت السيدة موالفي بدورها أن انشاء هذه الشبكة تشكل "نقلة نوعية للتعاون بين السلطة التشريعية و وزارة البيئة والطاقات المتجددة وخطوة هامة جدا تعزز تفاعل البرلمانيين مع القضايا البيئية".

و أضافت ان مثل هذه الشبكة ستعمل على تدعيم "العمل التشريعي المختص في قضايا التغير المناخي وتوظيف الجهود لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحدي التغير المناخي والمحافظة على البيئة".