القمة العربية بالجزائر ستكون "نقلة نوعية" للعمل العربي المشترك لا سيما للقضية الفلسطينية

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل ستكون بمثابة "نقلة" نوعية للعمل العربي المشترك لاسيما تجاه القضية الفلسطينية.

و قال السيد بوغالي, في تصريح للصحافة على هامش اطلاق الشبكة البرلمانية للمناخ و البيئة, أن المجلس "يعمل على توعية كل البرلمانات العربية حول الاشكالات المطروحة على المستوى العربي خاصة القضية الأساسية و هي القضية الفلسطينية".

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و اضاف :"نحن نعمل على مرافقة الجهود الدبلوماسية حتى تتوصل الفصائل الفلسطينية الى اتفاق يجمع الشمل", مؤكدا أن القضية الفلسطينية "لن يكون لديها ثقل و لا قوة في الطرح الا بلم الشمل الفلسطيني".

و كان السفير الفلسطيني لدى الجزائر, فايز أبو عيطة, قد أكد أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر "استثنائية", كونها تسعى الى إضافة مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن الى المنطقة العربية, مشيرا الى أن الفلسطينيين "يعولون كثيرا على نتائج هذه القمة".

و ستحتضن الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر القادم الدورة ال31 للقمة العربية, قمة أراد لها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تكون قمة للم الشمل العربي.