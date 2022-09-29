Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بيان السياسة العامة للحكومة: تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني  

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 13:35     الفئـة : الجـزائـر
بيان السياسة العامة للحكومة: تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني  

الجزائر - كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان بيان السياسة العامة للحكومة, الذي تم إيداعه الاسبوع الفارط لدى مكتب المجلس, سجل ايداع أكثر من طلب 300 تدخل حول مضمونه, سيتم عرضها خلال جلسة علنية الاثنين القادم تخصص لعرض البيان على النواب من طرف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

و قال السيد بوغالي, في تصريح للصحافة على هامش اطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ و البيئة, ان "بيان السياسة العامة تم ايداعه الاسبوع الفارط لدى المجلس و أعطينا وقتا موسعا للكتل البرلمانية حتى يكون هناك تحضير في المستوى المطلوب ".

و اكد ان الكتل البرلمانية "تعمل على قدم و ساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تعرض في 3 اكتوبر المقبل", مؤكدا أن الهدف من هذا هو تحقيق "تميز في الاداء" و أن تكون تدخلات النواب "في المستوى".

و يتناول بيان السياسة العامة للحكومة, من خلال 5 فصول كبرى, حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.

كلـمات مفتـاحيــة :
بيان السياسة العامة للحكومة: تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني  
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 13:35     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

22.09.29

كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

22.09.29

كرة القدم: اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم السبت بالجزائر

22.09.29

الدعوة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للترجمة

22.09.29

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

22.09.29

طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

22.09.29

المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات…

الأكثــر قـراءة

22.09.26

كرة القدم (مباراة ودية) الجزائر-نيجيريا: ''الخضر'' من أجل الفوز وبإقناع

22.09.26

أهمية تمكين فئة ذوي الإعاقة مهنيا من خلال تكوينهم في تخصصات تتماشى مع قدراتهم

22.09.26

غاز-صيانة: سونلغاز تدعو زبائنها الى ضرورة مراقبة التجهيزات الداخلية للغاز قبل فصل الشتاء

22.09.26

مهرجان للفنون والثقافة الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن

22.09.26

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تكوين زهاء 140 شابا في الفنون المسرحية

22.09.26

الجمعية العامة للأمم المتحدة : مسيرة بناء الجزائر الجديدة متواصلة بكل عزم تحت قيادة…