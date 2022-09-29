بيان السياسة العامة للحكومة: تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني  

و قال السيد بوغالي, في تصريح للصحافة على هامش اطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ و البيئة, ان "بيان السياسة العامة تم ايداعه الاسبوع الفارط لدى المجلس و أعطينا وقتا موسعا للكتل البرلمانية حتى يكون هناك تحضير في المستوى المطلوب ".
و اكد ان الكتل البرلمانية "تعمل على قدم و ساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تعرض في 3 اكتوبر المقبل", مؤكدا أن الهدف من هذا هو تحقيق "تميز في الاداء" و أن تكون تدخلات النواب "في المستوى".
و يتناول بيان السياسة العامة للحكومة, من خلال 5 فصول كبرى, حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.