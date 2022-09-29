بيان السياسة العامة للحكومة: تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال مناقشات المجلس الشعبي الوطني  

الجزائر - كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان بيان السياسة العامة للحكومة, الذي تم إيداعه الاسبوع الفارط لدى مكتب المجلس, سجل ايداع أكثر من طلب 300 تدخل حول مضمونه, سيتم عرضها خلال جلسة علنية الاثنين القادم تخصص لعرض البيان على النواب من طرف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

و قال السيد بوغالي, في تصريح للصحافة على هامش اطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ و البيئة, ان "بيان السياسة العامة تم ايداعه الاسبوع الفارط لدى المجلس و أعطينا وقتا موسعا للكتل البرلمانية حتى يكون هناك تحضير في المستوى المطلوب ".

و اكد ان الكتل البرلمانية "تعمل على قدم و ساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تعرض في 3 اكتوبر المقبل", مؤكدا أن الهدف من هذا هو تحقيق "تميز في الاداء" و أن تكون تدخلات النواب "في المستوى".

و يتناول بيان السياسة العامة للحكومة, من خلال 5 فصول كبرى, حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.