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بلاني يعرب عن ارتياحه للظروف الحسنة لاختبارات الالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 09:31     الفئـة : الجـزائـر
بلاني يعرب عن ارتياحه للظروف الحسنة لاختبارات الالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية

الجزائر - أعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني اليوم الاربعاء عن "إرتياحه" للظروف الحسنة التي تجرى فيها الاختبارات الشفهية للالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية مشددا على ضرورة التقيد التام  والاحترام الصارم لمعايير الشفافية والمصداقية بما يضمن نزاهة هذه المسابقة.

وخلال الزيارة التي قام بها السيد عمار بلاني، ظهيرة اليوم الأربعاء, إلى المدرسة الوطنية للإدارة للوقوف على سير الاختبارات الشفهية للالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية أبدى السيد الأمين العام "ارتياحه للظروف الحسنة" التي تجرى فيها هذه الاختبارات وشدد على المنظمين ب"ضرورة التقيد التام  والاحترام الصارم لمعايير الشفافية والمصداقية بما يضمن نزاهة هذه المسابقة".

وقد سنحت هذه الفرصة للسيد الأمين العام لتبادل أطراف الحديث مع بعض المترشحين حيث شجعهم وتمنى لهم ولكافة المترشحين كل التوفيق والنجاح.

للاشارة، كان في استقبال الأمين العام، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، الأستاذ عبد المليك مزهودة والمدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد صالح عطية.

آخر تعديل على الخميس, 29 سبتمبر 2022 09:45
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بلاني يعرب عن ارتياحه للظروف الحسنة لاختبارات الالتحاق برتبتي ملحق وكاتب الشؤون الخارجية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 09:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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