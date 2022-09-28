اجتماع الحكومة: دراسة ملفات لعدة قطاعات

الجزائر- ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات الدفاع الوطني, العمل, الصحة والنقل, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الأربعاء 28 سبتمبر 2022, اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال الدفاع الوطني:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71ـ28 المؤرخ في 22 أبريل 1971, المتضمن قانون القضاء العسكري, تحسبا لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

في مجال العمل:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يتعلق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.

يتضمن مشروع هذا النص المبادئ والقواعد المرتبطة ب: الحرية النقابية, وحماية الحق النقابي, والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها, و يرمي إلى إرساء بيئة اجتماعية تمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية و التشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار.

وطبقا للإجراءات المعمول بها, سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

في مجال الصحة:

استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة حول إنجاز مستشفى جزائري-قطري بسعة 400 سرير, يستوفي المعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت.

ويندرج هذا المشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.

في مجال النقل:

قدم وزير النقل عرضا حول وضعية الـموانئ وتقييم نشاط مختلف المتدخلين على مستواها.

وقد تم خلال هذه المداخلة استعراض مجمل المشاكل والاختلالات التي تمت مواجهتها, كما تم اقتراح جملة من التدابير قصد رفع كل العوائق على نحو يتيح تسييرا متناسقا وأمثل على مستوى مختلف المنشآت المينائية".