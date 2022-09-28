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بوسليماني يشرف على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 19:14     الفئـة : الجـزائـر
بوسليماني يشرف على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

الجزائر- أشرف وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني, اليوم الأربعاء بمقر الوزارة, على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, المخصصة هذه السنة لموضوع"ستينية الاستقلال: تحديات الأمس, تحديات اليوم".

وأوضح السيد بوسليماني في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة, التي يرأسها عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية, الدكتور سليمان أعراج, أن "لجنة التحكيم هي نفسها لجنة تحكيم السنة الماضية بحكم تجربة أعضائها وكفاءتهم",مضيفا أن "الإرادة موجودة ليكون العمل جدي ونزيه وفي شفافية تامة".

وأشار الوزير أن هذه الجائزة "تحفز الصحفيين للعمل أكثر من أجل إبراز أعمالهم",مضيفا أن الجزائر تحتفل بالذكرى ال60 للاستقلال "ولهذا فقد اخترنا موضوعا يتعلق بهذه الذكرى وهو بعنوان ستينية الاستقلال, تحديات الأمس تحديات اليوم".

وأضاف أن هذا الموضوع سيكون فرصة للحديث عن"الإنجازات التي تحققها الجزائر اليوم وأيضا التحديات الجديدة خصوصا أن سنة 2022 هي سنة اقتصادية كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية". و دعا الوزير الصحفيين لبذل الجهد من أجل المشاركة في هذه الجائزة بمادة إعلامية "ذات جودة".

للإشارة, تتكون لجنة تحكيم هذه الجائزة, التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة, من ممثلين عن وزارات الاتصال, المالية, التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وعن الأسرة الإعلامية و جامعيين أكاديميين.

وتعد هذه الجائزة, حسب المشرفين على تنظيمها, اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب والسمعي-البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

كما تهدف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله والتحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق, إضافة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح.

وقد حدد آخر أجل لاستلام ملفات المشاركة يوم 11 أكتوبر 2022.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوسليماني يشرف على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 19:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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