Ligue 1 (3e j) : CSC-JSS à l'affiche, l'ASAM à Médéa pour confirmer

Toujours en rodage avec 2 points grignotés en deux journées, le CSC, tenant du titre, aura à coeur d'amorcer son vrai départ devant son public face à la solide formation de la JS Saoura (3e, 4 pts), vice-championne d'Algérie. Même si le CSC partira favori dans son antre de Chahid-Hamlaoui, il n'en demeure pas moins que la JSS a des atouts à faire valoir et qui devraient lui permettre d'aspirer à revenir avec un bon résultat.

Le promu ASAM, auteur jusque-là d'un parcours sans faute avec deux victoires dont une acquise sur tapis vert face au CR Belouizdad (3-0), sera en appel à Médéa pour défier l'Olympique locale (6e, 3 pts), qui reste sur une victoire chez l'USM Bel-Abbès (2-1). Les joueurs de l'entraîneur Lakhdar Adjali espèrent rester sur leur lancée face à une équipe qui vise à confirmer son succès décrochée en dehors de ses bases. Rappelons que l'OM a mal entamé la saison en concédant un revers à la maison face au promu MO Béjaïa (2-4).

Le MC Oran (12e, 1 pt), qui a démarré la saison du mauvais pied, tentera d'empocher sa première victoire en accueillant les "Crabes" (3es, 4 pts). Le club phare de l'Ouest est appelé à rester vigilant face à une équipe du MOB, dont le secteur offensif s'est distingué avec 5 réalisations en deux matchs.

La JS Kabylie (8e, 2 pts), dont l'effectif a été largement remanié durant l'intersaison, accueillera l'USM Bel-Abbès, battue lors des deux premières journées de la compétition. Les "Canaris", qui retrouveront à l'occasion leur public après avoir purgé leur suspension de huis clos de la saison écoulée, partiront largement favoris, même si la formation de la "Mekerra" tentera certainement de relever la tête et d'avoir un sursaut d'orgueil.

Dans la même situation que l'USMBA, le DRB Tadjenanet avec 0 point au compteur cherchera à empocher son premier succès de la saison, deux jours après avoir été battu à domicile par le MC Alger (0-1). Le Difaâ recevra le NA Husseïn-Dey (12e, 1 point), qui reste lui aussi sur une défaite à domicile lors du derby algérois face à l'USM Alger (1-0).

Cette 3e journée se poursuivra le mardi 4 septembre avec trois rencontres au programme : ES Sétif - Paradou AC, USM Alger - CABB Arréridj et CR Belouizdad - MC Alger, l'ESS, le MCA et l'USMA étant engagés mardi et mercredi dans les deux compétitions africaines interclubs.