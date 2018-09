Ligue des champions d'Afrique (6e j) : choc décisif 100% algérien pour une place en quart

Ce que prévoit le règlement en cas d'égalité entre deux équipes ou plus en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football : - 20. En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous : 20.1 Le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes concernées. 20.2. La meilleure différence de buts lors des rencontres entre les deux équipes concernées. 20.3. Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre les deux équipes concernées. 20.4. La différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe. 20.5. Le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe. 20.6. Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs. - 21. En cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l'issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous : 21.1 Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées. 21.2 La meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées. 21.3 Le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées. 21.4 Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres entre les équipes concernées. 21.5 Si, après avoir appliqué les critères 21.1 à 21.4, deux équipes sont encore à égalité, les critères 21.1 à 21.4 sont à nouveau appliqués aux matches disputés entre les deux équipes en question pour déterminer le classement final des deux équipes. Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 21.6 à 21.9 sont appliqués dans l'ordre indiqué. 21.6 Meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe. 21.7 Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe. 21.8 Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans tous les matches du groupe. 21.9 Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs. NB : règlement extrait du chapitre 3 : Calendrier et format de la compétition, de la Ligue des champions d'Afrique.