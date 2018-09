Tennis/Championnats arabes U13 et U14: l'Algérienne Mebarki en finale

Lors de la demi-finale disputée samedi, Mebarki avait battu l'autre Egyptienne Wael Arafet sur le score de 6-0, 6-2.

Dans le tableau double, Mebarki, associée à sa compatriote Ines Cherif, s'est qualifiée pour les demi-finales et défiera le duo tunisien composé de Ghayda et Ghublaoui.

L'Algérie a engagé six joueurs dont deux filles pour prendre part à ces Championnats arabes.

Chez les U13, l'Algérie est présente uniquement en garçons avec Mohamed Reda Ghettas et Kichou Slimane, alors que les U14 garçons sont représentés par Ramzi Brahimi et Abdelkrim Benosmane.

L'unique présence féminine des Algériennes en terre tunisienne est chez les moins 14 ans avec la participation de Bouchra Mebarki et Ines Cherif.

Les garçons algériens ont quitté la compétition aux 2e tour et quarts de finale du simple, alors qu'Ines Cherif a perdu au premier tour.

En double garçons, seuls Brahimi et Benosmane ont composté leur ticket pour les demi-finales après leur succès en quarts devant les Tunisiens Soulaiman et Hamza sur le score de 6-4, 7-5. Ils affronteront dans le dernier carré un autre duo tunisien composé d'Ouslati et de Rabouch.

Les athlètes algériens sont encadrés par l’entraîneur national Wakil Keciba.