Algérie Presse Service

Les membres du groupe ont interprété des morceaux puisés du terroir, avant d’enflammer littéralement la salle, entrainant dans leur sillage une assistance "enivrée" par les rythmes et les danses qui n’ont laissé aucune personne indifférente. La troupe de Sidi Ali M’hammed animera, quant à elle, la soirée de ce lundi en attendant les troupes de Sidi Blal et Ain Soltane qui animeront les soirées de mardi et mercredi.

La première édition de ces journées est organisée dans la wilaya de Mascara à l’initiative de sa maison de la culture.