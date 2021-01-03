رابطة الأبطال: لاعبو قور ماهيا الكيني في اضراب قبل 3 ايام عن لقائهم أمام شباب بلوزداد

نيروبي- شن لاعبو النادي الكيني لقور ماهيا حركة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة, و ذلك قبل ثلاثة أيام عن لقائهم أمام شباب بلوزداد, يوم الاربعاء المقبل بنيروبي (سا 00ر13 بتوقيت الجزائر), لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

و صرح المدرب المساعد, سامي أومولو يوم الأحد, نقلا عن موقع "نيروبي نيوز", قائلا : "أشك في عودة اللاعبين لإجراء حصة تدريبية قبل حصولهم على مستحقاتهم.

المشكلة صعبة لأن النادي لا يتوفر على الأموال. و حتى إذا خضنا هذا اللقاء, فسيكون باللاعبين المتاحين و الذين لم يتدربوا".

خلال مباراة الذهاب التي لعبت يوم 26 ديسمبر بالجزائر, فاز شباب بلوزداد على قور ماهيا بنتيجة ساحقة (6-0), ضامنا بنسبة كبيرة تأهله لمرحلة المجموعات التي ستجري عملية سحب قرعتها يوم الجمعة المقبل بالقاهرة.

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و كان بعض لاعبي قور ماهيا قد صرحوا لموقع "نيروبي نيوز" بأنهم لن يحضروا اية حصة تدريبية قبل المباراة, مطالبين بإلحاح بمستحقاتهم. و لم يتدرب أشبال كوقالو ياشاشاويزا منذ مباراة الذهاب بالجزائر.

و صرح أحد اللاعبين البارزين, مفضلا عدم الافصاح عن اسمه, قائلا: "لن أعود إلى الميدان و لن ألعب أي مباراة إذا لم يسو النادي مستحقاتي. لقد أهنت من طرف أفراد عائلتي لأنه رغم انتمائي إلى ناد كبير, فإنني عاجز عن قضاء حوائجهم خلال العطل".

و أوضح لاعب آخر بأنه ليس متحمسا للتدريب و أنه قلق بخصوص تسديد ديونه.

و حسب نفس المصدر, فإن الأمور زادت تعقيدا بالخلاف المفتوح بين رئيس النادي, أمبروز راشيي, و الامين العام ستيفن أوشولا.

وتنقل شباب بلوزداد اليوم الأحد للعاصمة الكينية في رحلة خاصة, منقوصا من خدمات المهاجم محمد أمين سويبع و الهداف حمزة بلحول, المصابين على مستوى العضلات المقربة واللذين سيغيبان لمدة أسبوعين.