جمعية وهران : نحو تأجيل ثان للجمعية الانتخابية بسبب غياب المترشحين

وهران - يتواصل عزوف المترشحين لسباق رئاسة النادي الهاوي لجمعية وهران ومكتبه التنفيذي قبل 24 ساعة عن الجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم غد الاثنين والتي قد تعرف تأجيلا ثانيا، حسب ما علم يوم الأحد لدى إدارة هذا النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم.

وكانت الجمعية الانتخابية قد تأجلت في المرة الأولى الأحد المنصرم لذات السبب، وهو المصير الذي يحتمل جدا أن يعرفه موعد الغد، "بما أن الرئيس المنتهية عهدته، مروان بغور، والذي علقت عليه كل الآمال لتقديم ترشحه، لا يزال مصرا على موقفه من عدم الترشح لعهدة جديدة"، وفق ما صرح به ل/وأج المناجير العام للنادي الوهراني هواري بن عمار.

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ولأن النادي الهاوي يملك أغلبية أسهم الشركة الرياضية التي تسير شؤون فريق كرة القدم، فإن الأخير، الذي يطمح للصعود إلى الرابطة الأولى، مهدد بمصير مجهول في حال ما إذا استمرت وضعية الانسداد التي يعرفها النادي الهاوي، وهو الأمر الذي يحذر منه نفس المسؤول، "سيما مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية المقرر ليوم 12 فبراير المقبل".

وبخصوص فريق كرة القدم، فقد أفاد ذات المتحدث أنه انطلق أمس السبت في تحضيراته للموسم الجديد بإشراف المحضر البدني الجديد قاسم سليم، الذي اشتغل في وقت سابق مع عدة أندية من الرابطة الأولى، على غرار وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك في انتظار تعيين مدرب رئيسي، يضيف مناجير النادي.

وكانت إدارة الجمعية قد باشرت في وقت سابق اتصالات مع المدرب جمال بن شادلي لإسناده هذا المنصب، "إلا أن الطرفين لم يتقدما بعد في المفاوضات"، كما أشار إليه نفس المصدر، علما و أن تشكيلة نادي ''المدينة الجديدة'' قد تدعمت بما لا يقل عن عشرة لاعبين جدد خلال فترة التحويلات الصيفية المنصرمة، لكنها عرفت بالمقابل رحيل عدد معتبر من لاعبي الموسم الفارط.