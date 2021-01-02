طاقة شمسية: نحو اعتماد ثلاثة مخابر للرقابة -

الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 51 على التوالي -

ميلة: تخصيص 2377 إعانة مالية لترميم السكنات المتضررة جراء الزلزال -

تقلبات الطقس: وحدات الجيش الوطني الشعبي تواصل مجهوداتها لفك العزلة عن المواطنين -

بيئة: مشروع الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية يعرض على الحكومة بيناير الجاري -

شيخي: تجريم الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى نص تشريعي -

سباحة وكرة الماء: ترقية خمسة مدربين إلى صف ناخب وطني -

بعودة الرئيس تبون سترتفع الوتيرة لمجابهة التحديات الخارجية -

المحكمة العسكرية: تبرئة مدين وحنون وطرطاق وبوتفليقة سعيد في قضية التأمر -

أكثر من 70% من المؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب جهاز اونساج، تحتاج الى تكفل -

كوفيد-19 : تسجيل 262 إصابة جديدة، 216 حالة شفاء و 7 وفيات -

استئناف حركة القطارات ما بين المدن يوم الأحد والقطارات الجهوية يوم الاثنين -

المدرسة الوطنية للإدارة: الوزير الأول يشرف على تخرج الدفعة ال49 -

مكافحة البيروقراطية: نحو استكمال عملية رقمنة واسعة النطاق -

تصعيد أمريكي-إيراني يفتح سيناريوهات لمواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين -

البليدة: إسعاف 30 شخصا تعرضوا لحوادث سقوط بأعالي الشريعة -

مؤسسات مصغرة: مزايا تحفيزية لفائدة الشباب في مناطق الظل -

الرئيس تبون يعزي عائلاتي ورفقاء الشهيدين مباركي سعد الدين و قايد عيشوش عبد الحق -

القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة بولاية تيبازة -