سباحة وكرة الماء: ترقية خمسة مدربين إلى صف ناخب وطني 

ونال في تخصص السباحة كل من الثلاثي أحمد كاشا من المجمع البترولي، صفة مدرب وطني (فئة ج)، منير بن منصور من مستقبل سطيف، صفة مدرب وطني (فئة ج) وعبد الوهاب أوشان من وفاء باتنة، صفة مدرب وطني مساعد (فئة ج).
وسينضم هذا الثلاثي إلى المجموعة الأولى التي تتتكون من سبعة مدربين وطنيين، وهم: علي معنصري، مولود بوشندوقة، أنور بوتبينة، إلياس نفسي، رضا يادي، صالح الدين شيباراكة وعبد القادر بن عيسى.
أما في تخصص كرة الماء، تحصل كل من ياسين بن قارة من جيل ميلة، على صفة مدرب وطني (فئة أ) و مروان يخلف من جمعية سطيف، على صفة مدرب وطني (فئة ج)، وهي أول مرة يتم فيها تعيين مدرب وطني بقرار وزاري في تخصص كرة الماء بالجزائر.
وفي حديث مع "وأج" أكد مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية، لمين بن عبد الرحمان، أن المديرية الفنية الحالية "تعمل على تنظيم وتطوير المنتخبات الوطنية من أجل تطوير السباحين الجزائريين".
وأضاف التقني: "ترقية ثلاثة مدربين في السباحة ومدربين في كرة الماء، إلى رتبة مدربين وطنيين يدخل ضمن استراتيجية المديرية الفنية والاتحادية لتعزيز الطواقم الفنية لكل الفرق الوطنية وكذا وضع تنظيم أفضل لجميع الفئات تحسبا للاستحقاقات القادمة".
واستلمت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للسباحة، أوراق إعتماد التقنيين الخمسة لترسيمهم في رتبة مدرب وطني، من مصالح وزارة الشباب والرياضة، طبقا للتصنيفات التي يفصلها المرسوم التنفيذي رقم 06-297 الصادر سنة 2006، والمحدد للقانون الأساسي للمدربين.