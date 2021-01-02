كاراتي دو : جامعة وهران 2 تنظم البطولة الوطنية الجامعية عن بعد في اختصاص ''كاتا''

وضبط منظمو البطولة, جملة من القواعد يتعين على المشاركين فيها الالتزام بها, بدء بإرسال الفيديو ''كاتا'' للطالب(ة) خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح و22 يناير 2021, على أن تجرى قرعة المنافسة يوم 23 من نفس الشهر.
ويتوجب على كل مشارك في التظاهرة, التي تستمر إلى غاية 31 يناير, تقديم ثلاثة فيديوهات ''كاتا'' للمؤسسة الجامعية أو المدرسة العليا أو مديرية الخدمات المشاركة في البطولة.
و أوضح نفس المصدر بأن كل رياضي عليه أن يؤدي عرضه في منزله أو في الهواء الطلق (ببذلة الكراتي+الحزام) ويقوم بتصويره, "شرط أن يكون التصوير واضحا ويبين كامل الحركات من البداية حتى النهاية'', فضلا عن أداء التحية وذكر اسم ولقب المشارك والمؤسسة المنتمي إليها قبل بداية الأداء و اسم ''الكاتا''.
ولفت المنظمون في الأخير إلى أن كل جامعة لها الحق في المشاركة بأربعة رياضيين (اثنان من كل جنس).