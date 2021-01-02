الاتحاد الآسيوي : الجزائري "يوسف بلايلي" أفضل لاعب في ديسمبر

كوالالمبور - اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب الجزائري يوسف بلايلي المحترف بنادي قطر، ضمن قائمة التصويت لاختيار أفضل اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر ديسمبر الماضي المليء بالأحداث والمواجهات الكبيرة.

وذكر التقرير، الذي نشر على الموقع اليوم، أن بلايلي قدم مستويات رائعة خلال شهر ديسمبر بعد أن قاد فريقه للفوز في 3 مباريات مسجلاً 6 أهداف ليقفز إلى صدارة ترتيب الهدافين مناصفة مع المغربي نبيل الزهر لاعب الأهلي ولكل منهما 9 أهداف ليكون الأول من بين أبرز المرشحين لجائزة الشهر.

وتقوم فكرة التقرير على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وقد تم ترشيح 10 لاعبين للتنافس في استفتاء هذا الشهر، هم: عمر السومة (الأهلي السعودي)، نعيم السيلتي (الاتفاق السعودي)، محمد الدميري (الوحدات الأردني)، ويليتون سواريز (الشارقة الإماراتي)، يوسف بلايلي (نادي قطر)، سعد العامر (الحد البحريني)، يحيى السباخي (مركز بلاطة الفلسطيني)، علاء علي مهاوي (الشرطة العراقي)، علي رمضان (الكرامة السوري)، و محمود سلبيني (النجمة اللبناني).