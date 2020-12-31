الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على شبيبة سكيكدة  (3-2) و شبيبة القبائل على عين مليلة (1-0)

الجزائر - تغلب كل من شباب بلوزداد و شبيبة القبائل أمام على التوالي شبيبة سكيكدة (3-2) و جمعية عين مليلة (1-0) لحساب تسوية رزنامة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يوم الخميس.

ففي ملعب 20 أوت، سجل شباب بلوزداد حامل اللقب، فوزه الثالث هذا الموسم بفضل ثنائية اللاعب حمزة بلحول (د 9 و 19) و هدف لبشو (د86 من ضربة جزاء)، بينما سجل هدفي الصاعد الجديد، عبد القادر قيبوع (د 23)، وهو الهدف الأول الذي يدخل شباك بلوزداد الذي تلقى هدفا ثانيا عن طريق مرزوقي (90+1).

بتسجيله هدفين، ارتقى بلحول للمركز الثاني في ترتيب الهدافين بأربعة أهداف خلف مهاجم جمعية الشلف بلجيلالي (5 أهداف)، ليلتحق بذلك بمهاجم مولودية الجزائر، سامي فريوي.

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و قد تعرض حارس المرمى السكيكدي، خوجة لإصابة خطيرة خلال المباراة جعلته يغادر الميدان و يعوض بالحارس الثاني بوشارب.

و في تيزي وزو، واصلت شبيبة القبائل صحوتها بالفوز على جمعية عين مليلة (1-0) بفضل هدف اللاعب كروم (د 26)، وهو الانتصار الثاني بعد المسجل في الشلف على الأولمبي المحلي (2-0)، و الهزيمة الأولى لجمعية عين مليلة.

بعد هذه التسوية، يرتقي شباب بلوزداد مؤقتا للمركز الرابع رفقة مولودية الجزائر و أولمبي الشلف و مولودية وهران بمجموع 10 نقاط، في انتظار اجراء

الفريقين العاصميين لمباراتين متأخرتين، بينما حسنت شبيبة القبائل وضعيتها باحتلالها المركز الثامن ب (9 نقاط).

فيما تبقى جمعية عين مليلة في الصف الثاني رفقة شبيبة الساورة بمجموع 11 نقطة.

وتبقى شبيبة سكيكدة ملازمة للمركز 15 رفقة نجم مقرة و وداد تلمسان برصيد 4 نقاط لكل فريق.

و ستجرى يوم غد الجمعة، مباراتان اخريان بالعاصمة، لحساب تسوية الرزنامة تجمع الأولى نصر حسين داي برائد الترتيب وفاق سطيف بملعب 20 أوت، والثانية بين مولودية الجزائر و شباب قسنطينة بملعب 5 جويلية.

النتائج و الترتيب:

الخميس :

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة 3-2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1-0

الجمعة 1 يناير:

نصر حسين داي - وفاق سطيف (30ر14)

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (00ر15)

الترتيب نقاط لعب

وفاق سطيف 13 5 شبيبة الساورة 11 5

--. جمعية عين مليلة 11 6

مولودية الجزائر 10 4

--. شباب بلوزداد 10 4

--. أولمبي الشلف 10 6

--. مولودية وهران 10 6

شبيبة القبائل 9 6 اتحاد بسكرة 8 6 أولمبي المدية 7 5

--. نادي بارادو 7 6

شباب قسنطينة 6 4

--. سريع غليزان 6 6

اتحاد الجزائر 5 6 شبيبة سكيكدة 4 6

--. نجم مقرة 4 6

--. وداد تلمسان

4 6

نصر حسين داي 3 5 أهلي برج بوعريريج 2 6

--. اتحاد بلعباس 2 6.