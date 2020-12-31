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كرة السلة: "استئناف محتمل للمنافسة سيتأثر بالوضعية المالية الصعبة للأندية"

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 18:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة السلة: &quot;استئناف محتمل للمنافسة سيتأثر بالوضعية المالية الصعبة للأندية&quot;

الجزائر - كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح  بوعريفي ان الاستئناف المحتمل للمنافسات الوطنية لكرة السلة، القسم الممتاز (رجال) و القسم 1 (سيدات)، سيكون "متذبذبا " جراء المشاكل المالية التي تعاني منها الاندية وصعوبة وضع بروتوكول صحي وقائي لكوفيد- 19 .

وصرح بوعريفي ل"واج"، عقب لقاء اجراه عن بعد، مع مختلف الفاعلين في كرة السلة ( أندية، رابطات، اطباء وحكام) ان "الاندية ومختلف الفاعلين في الاختصاص، طالبوا بتطبيق - في حدود الاستطاعة - قواعد البروتوكول الصحي لاستئناف التدريبات والمنافسات ، غير أن مسؤولي الفرق أكدوا على استحالة تطبيق هذا البروتوكول بنسبة 100 بالمائة، بسبب التكاليف المالية ."

واضاف  بوعريفي : " ننتظر الضوء الاخضر من وزارة الشباب و الرياضة لاستئناف التدريبات، لكن ستشهد المنافسة تذبذبا كبيرا بسبب العائق المالي للأندية ، الذين سيجدون صعوبة كبيرة في تغطية تكاليف البروتوكول الصحي."

وآبدى مسؤولو الاندية، قلقهم من ارتفاع ثمن اختبار البي سي ار ، إذ يقدر ثمنه على مدار 6 اشهر من المنافسة، ب150 مليون سنيتم  للنادي الواحد.     

وبالنسبة لرؤساء الاندية ، فإنهم "سيعملون كل ما في وسعهم لتطبيق البروتوكول الصحي ، لكن بالمقابل شددوا على ضرورة ان تمنح لهم اعانات مالية من اجل تطبيقه في الميدان . اذا لم تكن هناك  حلولا عاجلة،  فسنصبح امام حتمية توقيف المنافسة"، مثلما اكدوا.

ولتخفيف العبء المالي على الاندية، ناشد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة  وزارة الشباب  والرياضة ، بمنح الاندية  إعانات مالية لتغطية تكاليف الاقامة، النقل، و الاطعام.

وصرح بوعريفي بهذا الصدد: " سنحضر ملفا ونرسله للوصاية من اجل ان تتكفل مديريات الشباب والرياضة الولائية بالأعباء المذكورة بالولايات التي  تنشط فيها الاندية ."

وفيما يتعلق بتواريخ استئناف المنافسات، اوضح رئيس الهيئة الفديرالية، قائلا : "سنمنح الاندية 30 الى 45 يوما من اجل التحضيرات ، عندما يعاد فتح القاعات ."

وبالنسبة لنظام المنافسة، أشار نفس المسؤول الى انه سيتم إعداد ثلاث صيغ واقتراحها على الاندية.  الاختيار سيتم حسب تواريخ الاستئناف."

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة ، قد أعلنت  في يوليو الماضي عن موسم ابيض " بدون لقب، صعود او نزول" وهذا ثلاثة اشهر بعد الغاء المنافسات الرياضية، بسبب وباء فيروس كورونا .

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كرة السلة: "استئناف محتمل للمنافسة سيتأثر بالوضعية المالية الصعبة للأندية"
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 18:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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