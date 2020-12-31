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دراجات/ البطولة الافريقية 2021 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
دراجات/ البطولة الافريقية 2021 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

الجزائر - يواصل المنتخب الوطني للدراجات (اكابر) تحضيراته ببسكرة "في احسن الظروف حسب البرنامج المسطر"، تحسبا للبطولة الافريقية 2021 المقررة شهر مارس المقبل بالقاهرة (مصر)، حسب ما افادت به اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

ويتواصل التربص -الذي شرعت فيه العناصر الوطنية الجمعة الفارطة- بقيادة المدربين حكيم حمزة وعبد الباسط حناشي حتى يوم السبت بمشاركة تسعة دراجين، كما اوضح نفس المصدر.

ويعتبر هذا التجمع التحضيري الثالث من نوعه للنخبة الوطنية منذ استئناف التدريبات، بعد تيكجدة (البويرة) و بسكرة مرة أولى.

وتجري التحضيرات بالموازاة مع اخرى خاصة بمنتخب الاواسط بالمركز الاولمبي لبسكرة بحضور 18 دراجا.    

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وتستعد فئة الاواسط لخوض بطولة افريقيا على المضمار المقررة في مارس 2021 بمصر أيضا.

       قائمة الدراجين التسعة :

عز الدين لعقاب، يوسف رقيقي، نسيم سعيدي، حمزة منصوري، حمزة ياسين، محمد امين نهاري، عبد الرؤوف بن غايو، اسامة شبلاوي و ايوب سحيري.

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دراجات/ البطولة الافريقية 2021 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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