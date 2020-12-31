دراجات/ البطولة الافريقية 2021 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

ويتواصل التربص -الذي شرعت فيه العناصر الوطنية الجمعة الفارطة- بقيادة المدربين حكيم حمزة وعبد الباسط حناشي حتى يوم السبت بمشاركة تسعة دراجين، كما اوضح نفس المصدر.
ويعتبر هذا التجمع التحضيري الثالث من نوعه للنخبة الوطنية منذ استئناف التدريبات، بعد تيكجدة (البويرة) و بسكرة مرة أولى.
وتجري التحضيرات بالموازاة مع اخرى خاصة بمنتخب الاواسط بالمركز الاولمبي لبسكرة بحضور 18 دراجا.
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وتستعد فئة الاواسط لخوض بطولة افريقيا على المضمار المقررة في مارس 2021 بمصر أيضا.
قائمة الدراجين التسعة :
عز الدين لعقاب، يوسف رقيقي، نسيم سعيدي، حمزة منصوري، حمزة ياسين، محمد امين نهاري، عبد الرؤوف بن غايو، اسامة شبلاوي و ايوب سحيري.