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الرابطة الأولى (فئة الرديف) : فوز شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة (3-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تغلبت شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة بنتيجة 3-0 اليوم الخميس بتيزي وزو في اطار تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم (صنف الرديف).

بعد هذا الفوز، ترتقي الشبيبة للمركز السادس بمجموع 10 نقاط من 6 مباريات، بينما تبقى جمعية عين مليلة في الصف الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

و ستجري يوم غد الجمعة مباراة متأخرة أخرى بين نصر حسين داي و وفاق سطيف و ذلك بالجزائر العاصمة (00ر10).

 

الخميس:

 شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة        3-0

 

الجمعة (00ر10):

نصر حسين داي - وفاق سطيف         

    

 الترتيب                           نقاط    لعب   

  1. شبيبة الساورة 13 5
  2. مولودية وهران 12      6
  3. شباب قسنطينة 11 5

--. اتحاد بسكرة                       11           6

--. نادي بارادو                 11       6

  1. شبيبة القبائل 10       6
  2. شباب بلوزداد 9 4      
  3. مولودية الجزائر        8                   5

--. وفاق سطيف                  8       5

--. نجم مقرة                       8                6

  1. وداد تلمسان 7 6

--. أهلي برج بوعريريج        7                6

--. أولمبي الشلف                    7             6

  1. جمعية عين مليلة  6                6

--. نصر حسين داي          6                   5

--. اتحاد الجزائر                        6                   6

  1. أولمبي المدية 5                   5

--. شبيبة سكيكدة                        5                   6

  1. اتحاد بلعباس 3                   6

--. سريع غليزان                        3                   6

 

 

 

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الرابطة الأولى (فئة الرديف) : فوز شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة (3-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 14:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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