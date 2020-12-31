الرابطة الأولى (فئة الرديف) : فوز شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة (3-0)

الجزائر - تغلبت شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة بنتيجة 3-0 اليوم الخميس بتيزي وزو في اطار تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم (صنف الرديف).

بعد هذا الفوز، ترتقي الشبيبة للمركز السادس بمجموع 10 نقاط من 6 مباريات، بينما تبقى جمعية عين مليلة في الصف الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

و ستجري يوم غد الجمعة مباراة متأخرة أخرى بين نصر حسين داي و وفاق سطيف و ذلك بالجزائر العاصمة (00ر10).

الخميس:

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 3-0

الجمعة (00ر10):

نصر حسين داي - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

شبيبة الساورة 13 5 مولودية وهران 12 6 شباب قسنطينة 11 5

--. اتحاد بسكرة 11 6

--. نادي بارادو 11 6

شبيبة القبائل 10 6 شباب بلوزداد 9 4 مولودية الجزائر 8 5

--. وفاق سطيف 8 5

--. نجم مقرة 8 6

وداد تلمسان 7 6

--. أهلي برج بوعريريج 7 6

--. أولمبي الشلف 7 6

جمعية عين مليلة 6 6

--. نصر حسين داي 6 5

--. اتحاد الجزائر 6 6

أولمبي المدية 5 5

--. شبيبة سكيكدة 5 6

اتحاد بلعباس 3 6

--. سريع غليزان 3 6