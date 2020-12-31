الرابطة الأولى (فئة الرديف) : فوز شبيبة القبائل على جمعية عين مليلة (3-0)

بعد هذا الفوز، ترتقي الشبيبة للمركز السادس بمجموع 10 نقاط من 6 مباريات، بينما تبقى جمعية عين مليلة في الصف الرابع عشر برصيد 6 نقاط.
و ستجري يوم غد الجمعة مباراة متأخرة أخرى بين نصر حسين داي و وفاق سطيف و ذلك بالجزائر العاصمة (00ر10).
الخميس:
شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 3-0
الجمعة (00ر10):
نصر حسين داي - وفاق سطيف
الترتيب نقاط لعب
- شبيبة الساورة 13 5
- مولودية وهران 12 6
- شباب قسنطينة 11 5
--. اتحاد بسكرة 11 6
--. نادي بارادو 11 6
- شبيبة القبائل 10 6
- شباب بلوزداد 9 4
- مولودية الجزائر 8 5
--. وفاق سطيف 8 5
--. نجم مقرة 8 6
- وداد تلمسان 7 6
--. أهلي برج بوعريريج 7 6
--. أولمبي الشلف 7 6
- جمعية عين مليلة 6 6
--. نصر حسين داي 6 5
--. اتحاد الجزائر 6 6
- أولمبي المدية 5 5
--. شبيبة سكيكدة 5 6
- اتحاد بلعباس 3 6
--. سريع غليزان 3 6