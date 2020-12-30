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كرة القدم/دورة شمال افريقيا لأقل من 17 عاما: الجزائر تستهل المنافسة أمام ليبيا في 8  يناير 2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كرة القدم/دورة شمال افريقيا لأقل من 17 عاما: الجزائر تستهل المنافسة أمام ليبيا في 8  يناير 2021

الجزائر - يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 عاما نظيره الليبي يوم الاثنين 18 يناير بملعب 5 جويلية بالجزائر (30ر14) في جولة الافتتاح من دورة شمال افريقيا للفئة والمؤهلة لنهائيات كاس افريقيا 2021، حسب عملية القرعة التي جرت وقائعها اليوم الأربعاء.

ولحساب الجولة الأخيرة، يلاقي المنتخب الوطني -المعفى من الجولة الثانية- نظيره التونسي في ال24 من شهر يناير بنفس الملعب.

وتجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية المقررة بالمغرب.

وكان المنتخب الوطني قد تعثر امام السنغال في مواجهة مزدوجة ودية جرت بملعب 5 جويلية يومي الاحد والثلاثاء (1-0، 3-1)، ليختم التربص الذي بدأته التشكيلة الوطنية في 21 ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ( الجزائر العاصمة)، بحضور 30 لاعبا ، منهم 15 ينشطون في الخارج.

 

         برنامج دورة شمال افريقيا (30ر14):

 

الجولة الأولى (18 يناير 2021):

         الجزائر - ليبيا

         معفى: تونس

 

الجولة الثانية (21 يناير 2021):

         تونس - ليبيا

         معفى: الجزائر

 

الجولة الثالثة (24 يناير 2021 )

         الجزائر - تونس

         معفى: ليبيا.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:03
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كرة القدم/دورة شمال افريقيا لأقل من 17 عاما: الجزائر تستهل المنافسة أمام ليبيا في 8  يناير 2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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