الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): م. الجزائر - ش. قسنطينة في الواجهة و الرائد في خطر بالعاصمة

فالوفاق (13 نقطة), الذي لم يتذوق طعم الهزيمة منذ 30 نوفمبر 2019 في كل المنافسات (وطنيا و قاريا), سيواجه نصر حسين داي (مرتبة 18 - 3 ن) صاحب انطلاقة سيئة و الذي سجل هزيمتين متتاليتين أمام جاريه العاصميين, شباب بلوزداد (0-2) و اتحاد الجزائر (0-3). و ستكون المهمة الأولى للنصرية, الاستفاقة الفورية تفاديا لتعميق الجراح.
و ستكون لوفاق سطيف, الفائز في الجولة الماضية بصعوبة على نادي بارادو (1-0), أوراقا رابحة خاصة و انه انتصر بكل مبارياته خارج مواقعه هذا الموسم.
أما فريق مولودية الجزائر (4 - 10 ن), المنتشي بفوزه سهرة الاثنين على النادي الصفاقسي التونسي (2-0) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية, فسيستضيف شباب قسنطينة (11 - 6 ن) الذي تحرر بعد انتصاره على اتحاد الجزائر (2-1) في الجولة الخامسة.
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فإذا كانت المولودية مرشحة للفوز بالملعب الاولمبي 5 جويلية, فإن شباب قسنطينة قادر على العودة إلى دياره بنتيجة إيجابية و بالتالي تأكيد استفاقته.
اما حامل اللقب, شباب بلوزداد (8 - 7 ن) فسيستقبل شبيبة سكيكدة (15 - 4 ن) في لقاء غير متكافئ مبدئيا, حيث يعتبر الشباب مرشحا بقوة للاحتفاظ بلقبه و سيدخل هذه المباراة بقوة قصد الفوز بها و الاقتراب أكثر من البوديوم, علما بأن له مباراتين متأخرتين أخريين في البرنامج.
من جهتها, ستقوم شبيبة سكيكدة, العائدة إلى مصاف الكبار بعد حوالي 30 سنة من الغياب, بتنقل ثان على التوالي بعد ذلك الذي قادها قبل ثلاثة أيام إلى تلمسان, حيث فرضت التعادل على الوداد المحلي (0-0).
أخيرا, سيكون ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, مسرحا لمباراة تجمع فريقين يمران بفترة جيدة و هما شبيبة القبائل (12 - 6 ن) و جمعية عين مليلة (2 - 11 ن). التشكيلة المليلية, التي لم تنهزم بعد هذا الموسم, ستكون منافسا عنيدا "للكناري". هذا الأخير يطمح بدوره إلى تسجيل رابع مباراة متتالية بدون انهزام (في كل المنافسات) و تأكيد طموحاته الجديدة تحت إشراف مدربه العائد, يوسف بوزيدي.