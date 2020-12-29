جائزة أحسن لاعب مغاربي للسنة: بن ناصر و بن رحمة من بين المرشحين

و كتبت الصحيفة الفرنسية على موقعها الرسمي ما يلي:"اللاعب بن ناصر، الذي يعتبر بمثابة حزام السير البارع للبطولة الإيطالية (الدرجة الأولى).
أكد على غرار سنة 2019 لما توج كأحسن لاعب لكأس إفريقيا للأمم، قوته في التصدي و الاسترجاع و التموين. كما أنه يأمل سواء مع ناديه الإيطالي أو المنتخب الجزائري أن يكون وسط ميدان بلا منازع".
اللاعب الجزائري الذي يعاني حاليا من إصابة، ساهم بقسط وافر في البداية الرائعة لنادي ميلان، رائد ترتيب القسم الأول و الوحيد من بين البطولات الاوروبية الخمسة الكبرى، الذي لم ينهزم حتى الآن.
أما مواطنه المهاجم بن رحمة، فقد حقق هو الآخر موسما رائعا مع ناديه السابق برانفورد، حيث ضيع في آخر لحظة فرصة الصعود للقسم الانجليزي الممتاز.
"فبعد انطلاقة مترددة و توقفات عديدة، برزت مهارة سعيد بن رحمة و التي جعلت الجميع يعترف بها.
وقد تألق بصفة استثنائية بألوان برنفورد في القسم الإنجليزي الأول حيث لعب له 94 مباراة، مسجلا خلالها 30 هدفا و قدم 27 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى واست هام مقابل 26 اورو.
حسب ما جاء في المجلة الفرنسية عن الهداف الجزائري.
بالإضافة إلى بن ناصر و بن رحمة، يوجد ثلاثة مرشحين آخرين لنيل هذه الجائزة و هم: ياسين بونو (المغرب/إشبيليا)، علي معلول (تونس/الأهلي المصري) و حكيم زياش (المغرب/تشيلسي).
و سيتم الكشف عن اللاعبين المرشحين الخمسة الآخرين يوم غد الاربعاء على موقع "فرانس فوتبول" بينما سينطلق انتخاب احسن لاعب مغاربي لسنة 2020 يوم الخميس.
للتذكير، توج الدولي الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) كأحسن لاعب مغاربي لسنة 2019.