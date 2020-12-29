نصر حسين داي: " لدينا الثقة الكاملة في لكناوي "

الجزائر- أكّد المدير الرياضي لفريق نصر حسين داي (بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم), شعبان مرزقان, يوم الثلاثاء أنّ ادارة النادي تضع ثقتا الكاملة في المدرب ندير لكناوي , في الوقت الذي عجزت فيه النصرية في تحقيق أي انتصار في البطولة لحدّ الآن.

وأوضح مرزقان في تصريح ل"واج" : أنّ المدرب لكناوي لا زال في منصبه و هو يحظى بالثقة الكاملة من قبل إدارة الفريق التي ترفض جملة وتفصيلا فكرة التغيير من اجل التغيير (...) لدينا مجموعة جيدة , لكن الظروف الحالية حالت دون تمكنها من تحقيق نتائج ايجابية (....) حقيقة نحن متأسفون لهذا الوضع, لكنني متأكد أن الأمور ستتحسن قريبا , ولكناوي وطاقمه سيجدون - حتما- الطريقة المناسبة لتصحيح هذه الوضعية ".

ومعلوم, أنّ فريق نصر حسين داي, سجل لحدّ الآن بداية غير موفقة في البطولة بدليل حصوله على ثلاث نقاط فقط من بين ال15 الممكنة, ويبقى رفاق فوزي ياية تحت صدمة الخسارة في المقابلتين العاصميتين الأخيرتين أمام كل من شباب بلوزداد ب(2-1) و اتحاد الجزائر ب(3-0) .

و أضاف مرزقان :"كان بوسع الفريق تسجيل نتائج أحسن في المقابلات السابقة , لكن تداعيات فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" وضعتنا في مواقف صعبة , فالمدرب لم يتوفر على تعداده الكامل لحدّ الآن, الأمر الذي عقد نوعا

ما من مهمته في اختيار التشكيلة "مضيفا" فريق نصر حسين داي يبقى من بين أكثر الفرق التي سجلت إصابات كثيرة بالفيروس المستجد في صفوفه, ما يجعله مجبرا على التعايش مع هذه الوضعية الاستثنائية ".

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و من اجل تفادي إصابات إضافية بفيروس كورونا وسط المجموعة , أوضح مرزقان أنّ :" الفريق سيدخل بداية من اليوم الثلاثاء في تربص مغلق من اجل تجنيب اللاعبين الاحتكاك بأشخاص آخرين ومن ثمّ التقليل من احتمالية تسجيل إصابات أخرى, تجعل الوضعية أكثر تعقيدا .

و أمام هذه الوضعية الصعبة التي يمر بها ابناء لكناوي, سيكون الفريق مطالب بالاستفاقة في المقابلة التي يستقبل فيها وفاق سطيف يوم الجمعة المقبل ابتداء من الساعة ال30ر14سا , لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة من البطولة.

وعن هذه المقابلة القوية , قال اللاعب الدولي السابق :" أنا شخصيا أفضل مواجهة فريق كوفاق سطيف الذي يعتمد على طريقة لعب مفتوحة, على الأندية التي تعتمد أساسا على الدفاع (..) لقد سبق لنا التغلب على وفاق سطيف الموسم المنصرم , ولدينا الإمكانيات لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم ".

وبعد إجراء الجولة السادسة من البطولة, يحتل فريق نصر حسين داي المركز ال18 في الترتيب العام بمجموع 3 نقاط , بفارق نقطة واحدة فقط عن اصحاب المؤخرة شباب برج بوعريريج و اتحاد بلعباس .