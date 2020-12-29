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الألعاب المتوسطية وهران 2022 : رفع عراقيل جديدة لإتمام المشاريع الرياضية في آجالها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 12:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الألعاب المتوسطية وهران 2022 : رفع عراقيل جديدة لإتمام المشاريع الرياضية في آجالها

وهران - أعلنت مديرية التجهيزات العمومية لولاية وهران يوم الثلاثاء عن رفع بعض العراقيل التي كانت وراء تأخر استلام مشاريع الهياكل الرياضية الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام طبعتها ال19 بعاصمة الغرب الجزائري صائفة 2022.

وأوضحت المديرية, في بيان لها, أن الإجراءات الجديدة تم اتخاذها خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بداية الأسبوع الجاري بوهران والذي تمحور حول وضعية مشاريع ألعاب البحر الأبيض المتوسط, وذلك على هامش زيارة الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة برفقة المدير العام للتجهيزات العمومية.

وقدمت خلال هذا الاجتماع, الذي حضره ممثلي السلطات الولائية ومسؤولي الشركة الصينية ''أم سي سي'' المشرفة على الأشغال, ومكاتب الدراسات "تعليمات وتوجيهات بناء على توصيات وزير السكن والعمران والمدينة، ساهمت في حل بعض المسائل التي كانت عالقة", وفق نفس المصدر, مؤكدا أنه تم التأكيد بالمناسبة على "ضرورة التنسيق أكثر بين الشركاء من أجل احترام آجال تسليم المشاريع".

ومن المنتظر أن تتدعم حظيرة الهياكل الرياضية بوهران بعدة منشآت جديدة وأخرى يعاد تهيئتها بمناسبة الألعاب المتوسطية التي تحتضنها الولاية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022, على غرار المركب الأولمبي الذي يحتوي على ملعب لكرة القدم ب40 ألف مقعد وملعب لألعاب القوى ومركب مائي بثلاثة أحواض وقاعة متعددة الرياضات.

ومن المرتقب استلام ملعبي كرة القدم وألعاب القوى في نهاية فبراير المقبل لأنهما معنيين باحتضان الدورة ال17 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى (أكابر) في بداية يونيو 2021 التي تم نقلها إلى وهران بعدما كانت مبرمجة بالجزائر العاصمة.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية, التي تستضيفها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعد نسخة 1975 بالعاصمة, تلح على ضرورة استلام كافة المنشآت الرياضية المعنية بالحدث الرياضي الجهوي في يونيو 2021, أي قبل عام واحد عن موعد الألعاب, وذلك بغرض إجراء منافسات تجريبية عليها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 13:18
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الألعاب المتوسطية وهران 2022 : رفع عراقيل جديدة لإتمام المشاريع الرياضية في آجالها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 12:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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